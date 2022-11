Le Botswana réitère son soutien au Sahara Occidental

Le ministre botswanais des Affaires étrangères du Botswana, Lemogang Kwape a réitéré, jeudi, l'attachement permanent de son pays à la défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, indique l'Agence de presse sahraouie SPS.

Lors d'une cérémonie organisée par le gouvernement botswanais à l'occasion de la Journée des Nations-Unies à Gaborone, en collaboration avec l'instance onusienne, M. Lemogang Kwape a affirmé que "le Botswana soutient le peuple sahraoui et sa juste cause pour l'autodétermination et l'indépendance".

"Depuis son indépendance et malgré les nombreux défis, le Botswana inclut dans ses agendas pour les délibérations de l'Assemblée générale de l'ONU, la question de la défense du droit des peuples à l'autodétermination, dont les peuples sahraoui et palestinien", ajoute la même source.

Le Botswana avait appelé auparavant les pays africains à "parler d'une seule voix" pour soutenir le droit à la liberté et à l'indépendance du Sahara occidental et à être solidaires avec son peuple à travers les organisations et instances internationales compétentes.

Dans son allocution prononcée aux travaux de la Conférence africaine extraordinaire autour du thème "Faire taire les armes en Afrique", tenue le 6 décembre 2020, le président de la République du Botswana, Mokgweetsi Masisi avait dénoncé la poursuite de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, tout en appelant l'Union africaine et l'ONU à intervenir pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.