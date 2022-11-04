فرقة فنية فلسطينية تجوب عدة ولايات

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الجمعة، على انطلاق جولة فنية لـ"فرقة بيسان للفنون الشعبية الفلسطينية" والتي ستشمل عدة ولايات، إحياء للذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة .

هذه الفرقة ، في أول حضور لها إلى الجزائر، ستجوب عدة مدن على غرار : سطيف، خنشلة، ورقلة، وهران تحت شعار "ملحمة شعب وعزة أمة".

وستقدم الفرقة العديد من العروض الفنية الغنائية والشعرية الراقصة، احتفاء بالجزائر وفلسطين، لتختتم برنامجها بالعاصمة في 15 نوفمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال الوزير ربيقة إن هذه القافلة تأتي في إطار البرنامج الخاص باحتفاليات الذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة التحرير المباركة.

المتحدث أكد أنها قافلة "الوفاء للمبادئ والقيم السامية لثورة التحرير المباركة، هذه القيم والمبادئ التي وسمت وطبعت عديد القضايا الأخرى ولعل على رأسها القضية الفلسطينية".

وفي ذات السياق ذكر الوزير أن القضية الفلسطينية كانت "جوهر القضايا المطروحة" بالقمة الـ31

لجامعة الدول العربية التي عقدت بالجزائر في 1 و2 نوفمبر الماضي".

من جهته قال الناطق باسم الفرقة، سيف السوداني، إن حضور الفرقة للجزائر هو "رسالة شكر ووفاء للشعب الجزائري وللحكومة الجزائرية التي في كل موقف تجدد حبها ووفاءها للشعب الفلسطيني"، متقدما بشكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ولفت المتحدث إلى أن "الفلسطينيين يستلهمون من الثورة التحريرية" وأن فرقته "تستلهم من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني" في التعريف بالقضية والثقافة الفلسطينية، مضيفا في هذا السياق أن "الثورة ليست بندقية فقط"، وأن الفرقة تعمل على "تعزيز الدبلوماسية الثقافية كسبيل وطريق لنقل رسالة الشعب الفلسطيني".