البيت الأبيض يوضح بشأن "تحرير إيران"

قال متحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن كان يعبر عن تضامنه مع المحتجين في إيران حين قال "سنحرر إيران" أمام حشد من أنصاره .

وتأتي تصريحات جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين بعد يوم من إدلاء بايدن بتعليقه أمام تجمع حاشد في ولاية كاليفورنيا.

وكان الرئيس الأميركي قد تعهد، أمس الخميس، بـ"تحرير" إيران قائلا : "لا تقلقوا، سنحرر إيران، سيحررون أنفسهم قريباً".

وردا على تصريحات بايدن، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة في كلمة أمام حشد من الإيرانيين إحياءً لذكرى اقتحام السفارة الأميركية في طهران: "أقول لبايدن إنه قد تم تحرير إيران قبل 43 عاماً".