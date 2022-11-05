مدرب المنتخب السويدي يشيد بـ"الخضر"

أشاد مدرب منتخب السويد، يان أندرسن، بالمنتخب الوطني الجزائري واصفا إياه بـ"المنتخب المحترم".

وفي تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد السويدي لكرة القدم ، عبر المدرب السويدي عن حماسته للمواجهة الودية التي ستجمع فريق بلاده بـ"الخضر في الـ19 نوفمبر الجاري ، قائلا : "أنا متشوق كثيرا للعب في مدينة مالمو، أمام منافس لديه مستوى محترم جدا".

الناخب السويدي اعتبر أن الودية التحضيرية التي ستجمعه بأشبال جمال بلماضي "ستكون اختبارا جيدا لفريقه" ، لافتا إلى أنها ستكون "تجربة فريدة من نوعها" بالنسبة له.

أندرسن أكد أن هذه الودية "أمام الجزائر ستكون اختبارا جيدا لنا، وهذا أمام أحد أقوى المنتخبات الإفريقية، وستتميّز بالندية وهذا أمر مفيد لنا".

وتوقع المدرب السويدي أن "المباراة ستكون ممتعة" ، معربا عن رغبته في " الاستمتاع بالضغط الذي ستفرضه الجماهير في ملعب مالمو"، وذلك في أول تجربة له على هذا الملعب كمدرب للمنتخب السويدي على حد قوله.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيحل ضيفا على منتخب السويد، يوم 19 نوفمبر الجاري في مدينة مالمو السويدية، في مباراة ودية للمنتخبين غير المعنيين بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.