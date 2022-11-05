رئيس الوزراء الكندي يشارك في قمة الفرنكوفونية بتونس

أكد مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى للمشاركة في القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة جنوب شرق تونس يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. ووفق بلاغ نشره مكتب رئيس الوزراء الكندي، سيركز جاستن ترودو خلال مشاركته في هذه القمة التي وضعت تحت شعار "التواصل ضمن التنوع" على أهمية الدفاع عن السلام والأمن وتعزيز اللغة الفرنسية وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأفاد المصدر نفسه أن كندا ستواصل تعزيز علاقاتها مع شركائها في منظمة الفرنكوفونية في كل القارات، كما سيبرز رئيس الوزراء الكندي أيضا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات طموحة تتعلق بالمناخ لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أنظف وتعزيز الأمن الغذائي والأمن الطاقوي والسعي إلى تحسين حياة الناس بكلفة معقولة. وحسب البلاغ الصحفي، فإن كندا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين والديمقراطيات حول العالم لمواجهة التحديات الراهنة والاستعداد للفرص التي يتيحها المستقبل.