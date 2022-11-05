المديرية العامة للحماية المدنية تحذر

حذرت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، كافة المواطنين من خطر الاختناقات والاستعمال اللاعقلاني لمختلف وسائل التدفئة.

كما دعت ذات المصالح، مختلف شرائح المجتمع إلى التقيد وإتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم، لأن غاز أول أوكسيد الكربون، يمثل خطرا مستمرا ودائما في ظل الاستعمال السيئ لوسائل التدفئة غير مطابقة للمعايير الأمنية.

وقدمت مصالح الحماية المدنية، نصائح وقائية مختلفة وجب اتباعها منها:

1-المراقبة الدورية لفتحات التهوية وقنوات صرف الدخان أو الغازات المحروقة

2-القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة.

3-تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا

4-عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء.

5-قوموا بصيانة دورية ودائمة لمختلف أجهزة التدفئة وقنوات صرف الدخان.

6-عدم استعمال الوسائل التقليدية من أجل التسخين كالطابونة أو آلات الطبخ في الأماكن المغلقة.