تنظيم المعرض الدولي للمناولة "ALGEST 2022 "

تنظم البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة(BASTP) بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر(WTCA)، في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 بقصر المعارض (الصنوبر البحري) الطبعة السابعة للمعرض الدولي للمناولة "ALGEST 2022".

وأوضح بيان لوزارة الصناعة، أن هذا المعرض الذي سيقام هذه السنة تحت شعار "توسيع الشراكة بين أهم الفاعلين في مجال المناولة الصناعية الوطنية"، يعد فضاء حيويا لربط علاقات شراكة بين مانحي الأوامر والمؤسسات المناولة ويعتبر مجالا هاما لإبراز قدرات النسيج الصناعي الوطني من المناولة.

وحسب ذات المصدر، هذه الطبعة ستعرف مشاركة أكثر من 80 مؤسسة وطنية وأجنبية تنشط في فروع الصناعات الميكانيكية والحديدية، صناعات الصلب والتعدين، الصناعات الإلكترونية، الكهربائية والأوتوماتيكية، الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية (المطاط، البلاستيك، الزجاج...)، الطاقات المتجددة والبيئة، الآلات والمعدات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة (الصيانة الصناعية، التكوين، الهندسة، الخدمات، تكنولوجيات الإعلام والاتصال...)، كما ستشهد إشراك المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التي ستعرض منتوجاتها وخدماتها المبتكرة.