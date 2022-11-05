عارضة أزياء مشهورة تعتنق الإسلام

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لعارضة الأزياء الفرنسية، مارين الحيمر، بعد إعلان اعتناقها للإسلام، ما أثار تفاعلا.

ونشرت مارين الحيمر مقطع فيديو على صفحتها في "إنستغرام"، التي يتابعها نحو 1.4 مليون متابع، حول اعتناقها الإسلام وتلقينها الشهادة، معلقة عليه بالقول: "هناك طرق يجب أن تسلكها بمفردك..لا أصدقاء ولا عائلة ولا شريك..فقط انت والله".

وأضافت: "البعض منكم يعرف ذلك ولكن لا يزال الكثيرون يطرحون السؤال، وعلى الرغم من أنني متحفظة تماما في هذا الموضوع، إلا أنني لم أعلنه رسميا..لقد اعتنقت الإسلام قبل بضعة أشهر".

وأردفت: "أولئك الذين يتابعون حياتي اليومية يعرفون ذلك (قد لا أعلمك شيئا)، ولكن ما هو مؤكد هو أهمية مشاركة هذا الجزء مني، بشكل شخصي وحميمي كما هو الحال مع أولئك الذين أعتبرهم اليوم. اليوم كعائلة ثانية: أنتم!".

وتابعت: "كما لاحظ الكثيرون، اتسم العام الماضي بالتغيير.. في الواقع، راجعت إحساسي بالأولويات وأعدت التفكير في خيارات معينة للحياة، سواء كانت مهنية أو شخصية.. شكرا لكل من يقدرها أو على الأقل يحترمها".