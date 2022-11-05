لاعب " الخضر" مطلوب في ران الفرنسي

كشف تقرير فرنسي أن نادي ران يراقب عن كثب لاعب المنتخب الجزائري والذي ينشط في منصب متوسط ميدان.

وحسب موقع " foot-sur7"، فإن مدرب ران برونو جينيسيو يرغب في رؤية نبيل بن طالب ضمن صفوف ناديه، ويرى فيه كل المواصفات التي يحتاج الفريق ويريد الاستثمار في الوضعية التي يمر بها أونجي والتي لم يعرفها من قبل.

وختم" foot-sur7"، أن باب المفاوضات قد يفتح مع صاحب الـ 27 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن ران يحتل المركز الثالث في ترتيب منافسات " الليغ1"، فيما يقبع أونجي في المركز الأخير برصيد 8 نقاط من أصل 13 مباراة لعبها.