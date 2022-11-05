غليزان: حجز أزيد من 12 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص وحجز أكثر من 12 كلغ من الكيف المعالج بناء على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى الغرب الجزائري وصولا إلى مدينة غليزان مختصة في نقل وتهريب المخدرات.

وبعد رصد تحركات المشتبه فيهم وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف أحد أفراد هذه الشبكة مع حجز 12 كلغ و460 غرام من الكيف المعالج. وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه، وقدم أمام العدالة عن قضية المتاجرة والحيازة ونقل المخدرات بطريقة غير شرعية لغرض البيع ضمن شبكة إجرامية دولية منظمة.