باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي

كشف نادي باريس سان جيرمان عن الوضع الصحي لبعض اللاعبين قبل مواجهة نادي لوريان لحساب الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الفرنسي والمقررة غدا الأحد.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر بأن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون غائبا عن زملائه بسبب إصابة بالتهاب على مستوى وتر العرقوب ما جعل الطاقم الفني يفضل إراحته كإجراء احترازي على أن يستأنف التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية أن إراحة ميسي جاءت تفاديا لتفاقم الآلام التي قد تهدد مشاركته في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق بعد 15 يوما.