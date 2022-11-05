مستغانم: توقيف شبكة وطنية مختصة في" الحرڤة"

تمكنت مصالح الشرطة بمستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر مكونة من ثلاثة أشخاص.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العملية تمت من طرف فرع مكافحة تهريب المهاجرين بناء على نداء تلقته ذات المصلحة من المحطة البحرية الرئيسية لحراس السواحل بمستغانم مفاده أن المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران حجزت قارب صيد على مستوى شاطئ الأندلسيات وأوقفت شخص ينحدر من مستغانم متورط في تدبير الرحلات السرية عبر البحر.

وعلى الفور باشرت الضبطية القضائية التحقيقات التي بينت أن القارب والمحرك المحجوزين بوهران ملك للشخص الموقوف الذي قام ببيعهما لمجهولين دون ترخيص من الإدارة البحرية. كما قام الموقوف رفقة شريكه باقتناء قارب نزهة من شريكهما الثالث وهو صاحب محل مختص في بيع المحركات بالتجزئة بمستغانم بمبلغ مالي قدره 260 ألف دج.

وتمت عملية البيع بين المشتبه فيهما مع شريكهما الثالث الذي لا يزال في حالة فرار بدون ترخيص ومن خلال نقل هوية القارب القديم إلى القارب الجديد، حسب ذات البيان.

ولاستكمال التحقيقات قامت الضبطية القضائية باستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم حجزت من خلاله محرك قارب ومجذافين ودلو بنزين وثلاث صدريات للنجدة. وبتهمة تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين الاثنين قدما بموجبه أمام نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم، مثلما أشير إليه