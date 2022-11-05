فافر: " ديلور سيعود لكن.."

عقد اليوم السبت، مدرب نادي نيس الفرنسي ندوة صحفية تحسبا لمواجهة بريست غدا الأحد لحساب مباريات الأسبوع الرابع عشر من منافسات " الليغ1".

وتحدث لوسيان فافر عن عودة الدولي الجزائري آندي ديلور إلى المنافسة بعد الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الركبة وقال:" سيعود آندي، لقد تدرب قليلا لكنه سيكون في المجموعة غدا، كم من الوقت يمكنه اللعب؟ لا أعرف ".

وأضاف:" لقد أجرى سباقات ولديه قاعدة بدنية معينة لكنه كان قادر على التدرب فقط لمدة يومين أو ثلاثة أيام".

يذكر أن ديلور سجل 6 أهداف هذا الموسم في جميع المنافسات التي شارك فيها.