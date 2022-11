Entretien entre Lamamra et son homologue nigérian

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté à l’étranger, Ramtane Lamamra a reçu samedi son homologue nigérian Geoffrey Onyeama, en visite de travail en Algérie.

Les parties ont parlé, selon un communiqué du Ministère, lors de leurs réunions privées, puis lors d’une réunion élargie entre les délégations des deux pays, des " relations stratégiques entre l’Algérie et le Nigeria, et des perspectives de leur renforcement dans divers domaines".

Lamamra et Onyeama ont souligné l’engagement des deux pays à mettre en œuvre des projets structurels lancés conjointement dans le domaine économique, tels que le gazoduc, la route transsaharienne et le projet de fibre optique.

La réunion a également abordé un certain nombre de questions continentales et internationales, telles que de "permettre à l’Afrique de mettre en œuvre sa vision stratégique sur la paix, la sécurité et le développement face aux tensions actuelles".

A l’issue de la réunion, les deux parties ont signé un accord bilatéral de création d'un conseil d’affaires algéro-nigérian pour réunir les acteurs économiques des deux pays et augmenter le volume des échanges bilatéraux.