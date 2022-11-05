يوم إعلامي حول التسهيلات الجمركية في مجال التصدير

تنظم المديرية العامة للجمارك الثلاثاء المقبل يوما إعلاميا حول التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية.

ويندرج هذا اليوم الإعلامي الذي سيحتضنه مقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن بالقصر القنصلي بساحة الشهداء، ضمن سلسلة الأيام الإعلامية المنظمة بالتنسيق بين المديرية العامة للجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تحت شعار "مرافقة المؤسسات من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي"، في إطار "تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية، وتماشيا والنظرة الاستراتيجية الشاملة للبلاد بتكريس 2022 سنة اقتصادية بامتياز"، حسب البيان.

وتكرس فعاليات هذا اليوم الإعلامي "انخراط المؤسسة الجمركية في السياسة الاقتصادية العامة، وكذا التجسيد الفعلي لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية لتشجيع الإنتاج المحلي، الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية، وترقية الصادرات خارج مجال المحروقات، والتي تندرج في صميم محاور المخطط الاستراتيجي للجمارك الجزائرية 2022-2024، وهذا من خلال سعيها الجاد إلى تقريب مصالحها، عبر كافة المستويات من المتعاملين الاقتصاديين ومهنيي التجارة الخارجية"، يضيف نفس المصدر.

كما يشكل اللقاء فرصة أمام المتعاملين الاقتصاديين للتعبير عن انشغالاتهم بخصوص كافة الإجراءات الجمركية المطبقة وكذا جملة التسهيلات الجمركية الممنوحة لفئة المصدرين، حسب المديرية.