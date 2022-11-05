الأمين العام لـ"الكاف" معجب بمركب ميلود هدفي

حل وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الأمين العام، فيرون موسينغو أومبا، اليوم السبت، بولاية وهران في ثاني محطة من زيارته التفقدية إلى الجزائر والتي بدأت الخميس الماضي في العاصمة.

وتوجه وفد "الكاف" رفقة الوالي السعيد سعيود ورئيس "الفاف"، جهيد زفيزف" إلى زيارة الملعب الأولمبي بوهران ميلود هدفي أين تم معاينته كونه سيحتضن جزءً هاما من منافسات كأس إفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر مطلع سنة 2023.

كما قام الجمع بزيارة ملعب التدريبات الجديد التابع للمركب الرياضي ميلود هدفي وبعض فنادق الولاية.

وحسب ما جاء في بيان ولاية وهران أعطى الوالي تعليمات إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر الجير ومصالح الأمن بالوقوف على التحضيرات واستدراك كل الأمور تحسبا لاحتضان المنافسة.

وفي تصريح مقتضب للصحافة الوطنية، شكر الأمين العام لـ"الكاف" السلطات المحلية على حفاوة الاستقبال، معربا عن إعجابه الكبير بمركب ميلود هدفي الذي يمتع بمواصفات "الفيفا" –حسبه-.

وسيواصل وفد "الكاف" جولته التفقدية بزيارة ولايتي قسنطينة وعنابة، غدا الأحد.