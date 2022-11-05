لأول مرة .. طهران تؤكد تزويد موسكو بطائرات دون طيار

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران زودت روسيا بـ "عدد محدود من الطائرات بدون طيار" قبل أشهر من الحرب على أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحاته لوكالة أنباء إيرنا الحكومية، لكنه استمر في الطعن في مزاعم استخدام هذه الطائرات في الحرب. وقال إن أوكرانيا لم تقدم أي دليل يثبت استخدام طائراتنا المسيرة في الصراع.

ونفى أمير عبد اللهيان أيضا مزاعم الغرب بتزويد روسيا بالصواريخ.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد رفضت في مناسبات عديدة سابقة ما قالت إنها "اتهامات لا أساس لها" بشأن مبيعات أسلحة لروسيا من أجل استخدامها في الحرب في أوكرانيا.