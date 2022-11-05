انفجار بورشة لتجهيز المركبات بغاز البترول المميع

أصيب شخصان في الـ37 و72 من العمر بجروح خطيرة إثر انفجار أعقبه حريق نشب اليوم السبت بورشة لتجهيز المركبات بغاز البترول المميع بمدينة عين الدفلى، وفق ما علم لدى المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية النقيب كمال حمدي أن "هذا الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة وعشرين دقيقة من صباح اليوم بورشة لتركيب وتصليح مجموعات غاز البترول المميع تقع بمنطقة الضاية بالمخرج الغربي لمقر الولاية، وتسبب في إصابة شخصين (37 و72 سنة) بحروق من الدرجة الثالثة".

وقد تم نقل الضحيتين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية " مكور حمو"، قبل تحويلهما إلى المركز الاستشفائي الجامعي جيلالي بونعامة بدويرة (الجزائر العاصمة).

كما تسبب الانفجار في أضرار مادية معتبرة مسجلة في سيارة الزبون على وجه الخصوص، وفق نفس المصدر.

وأفاد النقيب حمدي باحتراق السيارة التي كانت موجودة داخل الورشة بالكامل وكذا جدران الورشة والمعدات التي بداخلها، ملاحظا أن "تدخل الحماية المدنية في الوقت المناسب سمح بالسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى السكنات المجاورة للورشة".

وفتحت الجهات المخولة تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا الانفجار، وفق النقيب حمدي.