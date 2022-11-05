"السياسي" يحافظ على الريادة

حافظ شباب قسنطينة على صدارة الرابطة المحترفة الأولى بعد عودته بفوز ثمين، اليوم السبت، من تنقله إلى مدينة الأربعاء لمواجهة الأمل المحلي في إطار الجولة العاشرة.

وحسم أشبال المدرب خير الدين مضوي المقابلة في الشوط الأول بهدفي كوكبو (د17) وعبد الحفيظ (د31)، فيما سجل هدف المحليين الوحيد تومي في الدقيقة 26.

ورفع "السياسي" رصيده إلى النقطة الـ20 بفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب شباب بلوزداد الذي يبقى يتربص بالرائد خاصة مع امتلاكه مقابلات متأخرة بسبب مشاركته القارية.

ونجا أبناء العقيبة من التعثر على ملعب 20 أوت بالعاصمة أمام مولودية البيض بهدف قاتل سجله المنقذ بورديم في الدقيقة 90+5 عن طريق ضربة جزاء.

وحافظ أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي على حصيلتهم الخالية من الخسارة في البطولة هذا الموسم، رافعين رصيدهم إلى النقطة 19 في المركز الثاني.

في مقابلة أخرى، مني أولمبي الشلف بهزيمة ثقيلة أمام نجم مقرة استقرت عند أربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإخوة بوشليق.

وتعتبر هذه الخسارة الثالثة لأشبال المدرب بوغرارة في آخر خمسة مواجهات ما جعل الفريق يتراجع إلى المركز الخامس بـ13 نقطة، في الوقت الذي تنفس فيه أبناء الحضنة وارتقوا على المركز الثامن بـ12 نقطة.