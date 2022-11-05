الكتاب المدرسي الرقمي يدخل حيز التنفيذ قريبا

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الكتاب المدرسي الرقمي سيدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة، داعيا إلى تمكين أولياء التلاميذ من الإجراءات العملية للحصول عليه واستغلاله، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وخلال إشرافه على ندوة لإطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، قال بلعابد أن الكتاب المدرسي الرقمي "سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا على "وجوب إعطائه الأهمية البالغة، خاصة من حيث تمكين الأولياء من الإجراءات العملية للحصول عليه واستغلاله.

وبخصوص استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية بهدف تخفيف وزن المحفظة، أمر الوزير بالقيام بحملات تفتيشية من أجل "التأكد من خلو محافظ التلاميذ في المستويات التعليمية المعنية بتخفيف وزن المحفظة من الكتب المدرسية" مع تقديم "وضعية إحصائية حول العملية نهاية الأسبوع المقبل".