إدراج "أناد" و"أنجام" تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة

وضعت كل من الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولتية (أناد) و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام) تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة,و ذلك بموجب مرسومين تنفيذيين صدرا في الجريدة الرسمية رقم 71.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-355 الموقع بتاريخ 20 أكتوبر الفارط من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والذي يسند بموجبه إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الوصاية على وكالة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية (أناد).

وبذلك يلغي هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-186 الصادر بتاريخ يوليو 2020، الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولتية.

أما الرسوم التنفيذي الثاني رقم22-354 فيسند إلى وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام)، التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-04 مؤرخ في 22 يناير 2004 و المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي .

ويلغي هذا المرسوم الجديد، الذي وقع أيضا من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بتاريخ 20 أكتوبر المنصرم، أحكام المرسوم التنفيذي 44-22 الصادر 19 يناير 2022 الذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام) .

وفي ذات العدد من الجريدة الرسمية، تم نشر المرسوم التنفيذي الذي يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب أصحاب المشاريع.

"صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح اياها الشباب أصحاب المشاريع يسند الى وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة" حسب المرسوم التنفيذي رقم 2-356 المؤرخ في 20 أكتوبر والموقع من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

ويلغي هذا المرسوم ي أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22- 244 الصادر في 31 أغسطس 2020 والذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب أصحاب المشاريع.

وعليه فإن تسمية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة استبدلت بعبارة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ 9 يونيو 1998، والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي المعدل والمتمم، يضيف نص الجريدة الرسمية.