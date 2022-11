Belaili inscrit deux buts avec son nouveau club Ajaccio

L’AC Ajaccio réalise une magnifique “remontada” face à Strasbourg grâce à un énorme Youcef Belaili qui a inscrit un doublé, ce samedi après-midi, sur la pelouse du Stade François Coty.

Alors qu’on jouait la 31ème minute, Youcef Belaili transforme un penalty en tirant plein axe et réduit le score. Après avoir égalisé par le billet d’El Idrissy, l’international algérien provoque Delaine avant de s’écrouler dans la surface.

Le natif de la ville d’El Bahia, transforme à la 40ème minute, un pénalty en deuxième but à son compte et le troisième pour les siens.

Au terme d’un match complètement fou, surtout en première période, les hommes d’Olivier Pantaloni s’imposent et signent donc une victoire très importante à domicile face à un concurrent direct au maintien.