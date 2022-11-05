الصحراء الغربية تشارك في اجتماع إفريقي بنيامي

شاركت الجمهورية العربية الصحراوية بالعاصمة النيجيرية نيامي، في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكبار المسؤولين المعنيين بالتصنيع والتنوع الاقتصادي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ومثل الجمهورية الصحراوية في هذا الاجتماع، مندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي لمن أبا علي، حيث ناقش الاجتماع "القضايا المتعلقة بالتصنيع والتنوع الاقتصادي والتجارة الحرة الإفريقية، تحضيرا لاجتماع الوزراء المزمع عقده نهاية الشهر الحالي"، حسب الوكالة.

وشدد الاجتماع على "ضرورة وأهمية أن تواصل إفريقيا التزامها وتمضي قدما لتحويل صادرات القارة من مجرد خام أساسيات إلى منتجات مطورة، غنية بالقيمة المضافة".

وبحث الاجتماع مشروع جدول أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الاتحاد الإفريقي المسؤولين عن الصناعة والتنويع الاقتصادي، تضيف (واص).