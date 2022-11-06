فوائد الزنجبيل للشعر

الزنجبيل من التوابل الغذائية الشائعة، فهو يستخدم للأغراض الطبية والصحية على مدى قرون. تم استخدام جذور النبات للالتهابات وأمراض الجهاز الهضمي في كل من الممارسات التقليدية والطب البديل بالأعشاب.



وفي حين أن الزنجبيل قد يكون له فوائد مضادة للالتهابات لأمراض فروة الرأس، فقد أظهرت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن بعض المركبات في النبات الجذري قد تعزز في الواقع من نمو الشعر.



فوائد الزنجبيل المحتملة للشعر



على المدى الطويل، ممارسات العناية بالشعر لا تقل أهمية عن تلك المستخدمة في العناية بالبشرة. لا يُعتبر الزنجبيل علاجاً طبياً شائعاً للحفاظ على صحة الشعر، لكن هناك اعتقاد متزايد أن هذه التوابل قد تحسن نمو الشعر.



1- تعزيز نمو الشعر الصحي



في طب شرق آسيا، يُستخدم الزنجبيل أحياناً لتعزيز نمو الشعر. ومع ذلك، فقد لاحظ بعض الباحثين (مصدر موثوق) أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن الزنجبيل يساعد في علاج الصلع الكامل.



يركز البعض بدلاً من ذلك على الفوائد المحتملة للزنجبيل في علاج التهاب فروة الرأس. يُعتقد أنه عندما تتحسن حالة فروة الرأس، قد يتحسن نمو الشعر بالتبعية.



2- الوقاية من تساقط الشعر



قد يؤدي تناول الزنجبيل بشكل دوري إلى تعزيز صحة الشعر وفروة الرأس، ولكن هناك القليل مما يمكن فعله لإبطاء تساقط الشعر عند استخدامه موضعياً مثلاً كغسول للشعر أو ماسك لفروة الرأس.



3- تقليل التقصف وتكسير الشعر



يوضح خبراء الجلدية المتخصصين لموقع Byrdie للمرأة والجمال، أن من فوائد الزنجبيل أنه يمكن أن يساعد في تقوية الشعر وتقليل علامات التقصف عند استخدام المنقوع في شطف الشعر.



كما أنه فعال في تقليل الالتهاب الذي يؤدي إلى ضعف الشعر، وبالتالي تكسيره وتقصُّفه. ووفقاً للموقع، نظراً لأن الزنجبيل سيعزز تدفق الدم، فقد يؤدي إلى تقليل الالتهاب بشكل عام في الجسم.



علاوة على أن الزنجبيل مليء بالأحماض الدهنية، والتي يمكن أن تحسن قوة كل خصلة شعر فردية.



4- علاج حساسية وحكة فروة الرأس



بسبب مركبات الزنجبيل المطهرة والمضادة للأكسدة، فهو مثالي في السيطرة على حساسية الجلد وتطهيره من البكتيريا؛ لذلك إذا كان لديك فروة رأس حساسة وحكة واحمرار في الجلد، فمن المحتمل أن يساعد استخدام الزنجبيل في تسكين وعلاج المشكلة، بحسب موقع Mielle Organic لمستحضرات العناية بالبشرة والشعر.



5- الزنجبيل يعزز نمو الشعر الجديد



من فوائد الزنجبيل للشعر أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس مع تحفيز بصيلات الشعر، مما يعزز بدوره نمو الشعر الطبيعي الجديد في المناطق الخفيفة.



كما تساهم الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية في الزنجبيل أيضاً في تقوية الفروة لمحاربة التساقط وتعزيز ترطيب الشعر.



آثار جانبية مُحتملة



يعتبر الزنجبيل من توابل الطهي الآمنة لمعظم الناس. إذا كان لديك أي حساسية معروفة من الزنجبيل، فعليك تجنب وضع المستخلصات والزيوت الأساسية وأي شكل آخر من أشكال الزنجبيل على شعرك وجلدك.



وللاختبار، يمكن فرك بعض الزنجبيل في جزء محدود من الجلد قبل استخدامه على الشعر أو فروة الرأس، والانتظار لمدة 24 ساعة لمعرفة ما إذا كان لديك أي ردود فعل تحسسية تجاهه.



ويمكن أن تشمل العلامات المحتملة لتفاعل الجلد التحسسي ما يلي:



طفح جلدي أحمر.

ظهور نقاط حمراء أو كدمات.

الحكة.

زيادة الالتهاب.

الإحساس الحارق في الجلد.



هل يمكن للزنجبيل إزالة الشعر؟



بينما تشير بعض الأدلة القصصية إلى الإماكنيات المحتملة لنمو الشعر باستغلال فوائد الزنجبيل، تشير بعض الأدلة السريرية إلى التأثيرات المعاكسة تماماً.



وجدت إحدى الدراسات التي نشرها موقع Healthline للصحة والمعلومات الطبية، أن استخدام مستخلصات الزنجبيل أدى إلى انخفاض في نمو الشعر عند تطبيقه على بصيلات الإنسان في المختبر.



بناءً على هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في منع نمو الشعر أو حتى إزالة الشعر عن عمد بعد الحلاقة.



كيفية استخدام الزنجبيل في العناية بالشعر



يجب اعتبار الزنجبيل أكثر كعلاج للمساعدة في تحسين صحة فروة الرأس وليس غسولاً حقيقياً للشعر. ومع ذلك، إذا كنت تشعر كما لو أن صحة فروة رأسك في حالة جيدة، فقد يكون من الأفضل تخطي استخدام الزنجبيل بشكل عام. كما يجب على الناس تجنب استخدام الزنجبيل مع عصير الليمون أو إذا كان لديهم شعر مصبوغ.



إذا رأيت الزنجبيل مدمجاً في أي نوع من أنواع الشامبو التي يتم شراؤها من المتجر، فمن المحتمل أن تكون منتجات تهدف إلى تقليل التهيج ومكافحة الالتهابات.



كما يمكن الاستفادة من فوائد الزنجبيل للشعر عبر بَشر النبات الطازج في شكل معجون، وفركه في جلد فروة الرأس أو على المناطق المتهيجة. ويُترك على المنطقة المصابة لمدة 15 إلى 25 دقيقة، ثم يُغسل جيداً.



ويُنصح ألا يزيد استخدام الزنجبيل على الشعر لأكثر من مرة في الأسبوع، واستشارة طبيب الجلدية إذا استمر الاحمرار والتهيُّج.