الإفراط في هذا الفيتامين يهددك بحصى الكلى

حذر مركز الصحة الألماني من أن ‫الإفراط في تناول فيتامين "سي" (C) يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولا سيما ‫لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو ‫الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كاف.



‫وعلل المركز الألماني ذلك بأن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من ‫فيتامين "سي" عبر البول، بل يحوله إلى حمض "الأوكساليك" (Oxalic acid) الذي ‫تتكون منه معظم حصوات الكلى.



‫ويمكن الاستدلال على الإصابة بحصوات الكلى من خلال ملاحظة بعض الأعراض، ‫مثل آلام شديدة على جانب الجزء السفلي من البطن أو في الظهر، ورغبة ملحة ‫في البول مع تبول كميات قليلة، وآلام أثناء التبول، ووجود دم في البول ‫بسبب إصابة الأغشية المخاطية، بالإضافة إلى أعراض عامة، مثل الحمى ‫والارتجاف ونوبات التعرق والغثيان والقيء.



‫ولتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى لا يجوز تناول المكملات الغذائية ‫المحتوية على فيتامين "سي" إلا تحت إشراف الطبيب.



عوامل الخطورة للإصابة بحصى الكلى



- الجفاف، أي عدم الحصول على الماء الكافي.

- التعرق الشديد، فالأشخاص الذين يعيشون في بيئة حارة أو الذين أجسامهم تتعرق بشدة معرضون أكثر للإصابة بالجفاف، وبالتالي ترتفع لديهم مخاطر الحصى.

- أنت عرضة للحصى إذا كنت تتبول كمية أقل من لتر واحد في اليوم.

- السيرة المرضية العائلية، إذ تلعب الوراثة دورا في الاستعداد للمرض.

- الرجال أكثر تعرضا من النساء.

- تناول غذاء يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم أو البروتين أو السكر.

البدانة.

- بعض أمراض الأمعاء.



