الإفراط في هذا الفيتامين يهددك بحصى الكلى

حذر مركز الصحة الألماني من أن الإفراط في تناول فيتامين "سي" (C) يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو الأشخاص الذين لا يشربون السوائل بنحو كاف.
وعلل المركز الألماني ذلك بأن الجسم لا يتخلص من الكمية الفائضة من فيتامين "سي" عبر البول، بل يحوله إلى حمض "الأوكساليك" (Oxalic acid) الذي تتكون منه معظم حصوات الكلى.
ويمكن الاستدلال على الإصابة بحصوات الكلى من خلال ملاحظة بعض الأعراض، مثل آلام شديدة على جانب الجزء السفلي من البطن أو في الظهر، ورغبة ملحة في البول مع تبول كميات قليلة، وآلام أثناء التبول، ووجود دم في البول بسبب إصابة الأغشية المخاطية، بالإضافة إلى أعراض عامة، مثل الحمى والارتجاف ونوبات التعرق والغثيان والقيء.
ولتجنب خطر الإصابة بحصوات الكلى لا يجوز تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "سي" إلا تحت إشراف الطبيب.
عوامل الخطورة للإصابة بحصى الكلى
- الجفاف، أي عدم الحصول على الماء الكافي.
- التعرق الشديد، فالأشخاص الذين يعيشون في بيئة حارة أو الذين أجسامهم تتعرق بشدة معرضون أكثر للإصابة بالجفاف، وبالتالي ترتفع لديهم مخاطر الحصى.
- أنت عرضة للحصى إذا كنت تتبول كمية أقل من لتر واحد في اليوم.
- السيرة المرضية العائلية، إذ تلعب الوراثة دورا في الاستعداد للمرض.
- الرجال أكثر تعرضا من النساء.
- تناول غذاء يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم أو البروتين أو السكر.
البدانة.
- بعض أمراض الأمعاء.