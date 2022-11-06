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ماسك: لم يكن هناك خيار أمام تويترغير تخفيض عدد الموظفين

الخبر الرقمي
6 نوفمبر 2022 ()
م.خ/ وكالات
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برّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك قرار تسريح نحو نصف عدد الموظفين بشركة تويتر التي اشتراها الأسبوع الماضي.

وقال ماسك -أغنى شخص في العالم- في تغريدة اليوم السبت، إنه لم يكن هناك خيار آخر للأسف أمام تويتر غير تخفيضها لعدد موظفيها وهي تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.

وأضاف ماسك أن كل موظف مسرّح ستصرف له رواتب 3 أشهر كتعويض، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن المبلغ المطلوب قانونا.

وأفادت وثيقة داخلية أرسلت إلى موظفي تويتر اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة بأن "نحو 50% من الموظفين سيتأثرون" بعملية تسريح جارية في الشركة.

ويتطلع ماسك إلى تقليص حوالي 3700 من موظفي تويتر، أي حوالي نصف القوة العاملة فيها، حيث يسعى لخفض التكاليف وفرض قيم عمل جديدة

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