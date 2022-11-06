ماسك: لم يكن هناك خيار أمام تويترغير تخفيض عدد الموظفين

برّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك قرار تسريح نحو نصف عدد الموظفين بشركة تويتر التي اشتراها الأسبوع الماضي.



وقال ماسك -أغنى شخص في العالم- في تغريدة اليوم السبت، إنه لم يكن هناك خيار آخر للأسف أمام تويتر غير تخفيضها لعدد موظفيها وهي تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.



وأضاف ماسك أن كل موظف مسرّح ستصرف له رواتب 3 أشهر كتعويض، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن المبلغ المطلوب قانونا.



وأفادت وثيقة داخلية أرسلت إلى موظفي تويتر اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة بأن "نحو 50% من الموظفين سيتأثرون" بعملية تسريح جارية في الشركة.



ويتطلع ماسك إلى تقليص حوالي 3700 من موظفي تويتر، أي حوالي نصف القوة العاملة فيها، حيث يسعى لخفض التكاليف وفرض قيم عمل جديدة



