رابطة ما بين الجهات.. بولفعات في قلب فضيحة جديدة

تقدم رابطة ما بين الجهات مؤشرات قوية على رفضها إحداث الطلاق مع الفضائح، بعدما شهدت سلسلة من المهازل منذ تولي نور الدين بولفعات رئاستها. آخر مشهد من مسلسل الفضائح إجبار ثلاثي تحكيم، كان سيدير مباراة شبيبة بومرداس وأمل بوسعادة، على مغادرة الملعب وهم في حصة الإحماء قبل أقل من ساعة عن بدايتها.

وأوقف ثلاثي التحكيم المكوّن من الحكم الرئيسي حمزة زيتوني ومساعديه عبد الرحمان صحراوي وكمال بوسعدي المنتمي إلى رابطة البليدة عملية الإحماء "قسرا" بأمر من محافظ المباراة، وتم تعويضه بثلاثي التحكيم المكون من عبد الرحمان صحراوي كحكم رئيسي ومساعديه بلال سويسي وبوخاتم الثلاثي المنتمي لرابطة سطيف.

وأثار القرار استغراب مسؤولي النادي الضيف بخصوص ما حدث، حيث لم يتلق أي مراسلة من لجنة التحكيم تفيد بتغيير ثلاثي التحكيم لإدارة اللقاء الذي يدخل في إطار الجولة الخامسة من رابطة ما بين الجهات، حيث انتهت المباراة بفوز النادي الضيف أمل بوسعادة بهدف دون رد، مع عدم احتساب هدف سجل عن طريق ضربة جزاء للفريق المضيف.

وما يثير الشكوك من وراء هذا القرار عدم تغيير اسم ثلاثي التحكيم في الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث تم الإبقاء على الثلاثي المكون من زيتوني وصحراوي وبوسعدي.

وتضاف هذه الفضيحة لما يحدث في رابطة نور الدين بولفعات مع نهاية كل جولة، من خلال تعيين محافظي اللقاءات في المباريات من دون طلب الأندية، مثلما تؤكده الرابطة مع بداية الموسم، إضافة إلى ضرب القوانين بعرض الحائط، من خلال تعيين موظفين تابعين للرابطة محافظين للمباريات، على غرار ما كان الحال مع المسؤول على تنظيم المنافسات في رابطة ما بين الجهات، رضوان مشري، الذي يجد نفسه محافظا للقاءات مثلما حدث في مباراة اتحاد سطيف وشبيبة جيجل (مباراة حضرها بولفعات ومشري) وهو يتقاضى أجره من الرابطة ولا يحق له ذلك، ولو أنه يعتبر صديقا مقربا جدا من بولفعات، بما أنه اشتغل معه سابقا رئيسا للجنة التحكيم في رابطة الجزائر الجهوية، ثم بعدها مسؤول لجنة المنافسات في نفس الرابطة لما كان بولفعات على رأسها.

وما يثير الغرابة أيضا هو الدوس على قانون بطولة الهواة الذي يمنع تعيين محافظ المباراة ينتمي إلى نفس الرابطة.

وأمام تضارب المصالح، انقطع حبل الود بين الرئيس بولفعات ونائبه في الرابطة عز الدين بن أحمد، المدعو نصر الدين، الرئيس السابق لنادي الياشير، بسبب مباراة نادي الأبيار واتحاد البليدة بملعب هذا الأخير، والخلاف الذي نشب بين الرجلين بسبب رفض عز الدين بن أحمد التنقل إلى البليدة كمحافظ للمباراة رغم إصرار بولفعات، حيث تنقل بن أحمد إلى البويرة كمحافظ لمباراة مولودية البويرة وشبيبة جيجل لحساب الجولة الرابعة لبطولة ما بين الجهات من دون تقديم رئيسي الناديين طلبا للرابطة لتعيين محافظ، حسب ما كشفته بعض المصادر لـ"الخبر". ويتساءل الفاعلون في المنظومة الكروية عن صمت "الفاف" المحيِّر حيال ما يجري في رابطة ما بين الجهات، بما أن ما حدث الموسم الماضي لايزال عالقا في الأذهان، حين منحت الرابطة ثلاث إجازات لأمل بوسعادة في فترة "الميركاتو" الشتوي، رغم أن النادي كان ممنوعا من الانتدابات، حيث أشرك أمل بوسعادة لاعبَين اثنين من أصل ثلاثة في مباراة اتحاد سطيف، وبعدما تحوّلت القضية إلى فضيحة أبعدتهم إدارة أمل بوسعادة إلى غاية نهاية الموسم.

وخلال الموسم الجاري، أوقفت اللجنة الفدرالية للتحكيم تسعة حكام بسبب "أخطاء فادحة"، بينهم ثلاثي أدار مباراة شبيبة جيجل وأمل بوسعادة المتكوّن من عبد الجليل بلاص واعمر مواكلي وعلي مصطفى، بما يقطع الشك باليقين، وأمل بوسعادة منذ الموسم الماضي رقم ثابت في معادلة فضائح بولفعات، بأن طريقة تعامل نور الدين بولفعات مع بعض الأندية ومنحه إياها "امتيازا" أمر لا يمكن أن يكون بريئا.