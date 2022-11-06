ماجر: "حزين لغياب الجزائر وأرشح هذا المنتخب للتتويج"

تحدث اللاعب والمدرب الوطني الأسبق رابح ماجر عن نهائيات كأس العالم في قطر.

وأكد نجم كرة القدم الجزائرية السابق رابح ماجر أن نسخة المونديال المقبلة ستكون استثنائية بكل المقاييس نظرا للملاعب الرائعة والبنية التحتية المتطورة التي وفرتها الدوحة قبل فترة كبيرة من انطلاق المونديال.

وفي حوار خص به موقع " الجزيرة .نت "، رشح ماجر المنتخب البرازيلي للفوز بلقب كأس العالم نظرا للجاهزية التي يتمتع بها أبرز لاعبيه بالإضافة إلى منتخب فرنسا حامل اللقب والمنتخب الألماني الذي يبقى رقما صعبا ومنتخبا قويا في كافة المناسبات.

وأردف صاحب الكعب الذهبي : "لدينا 4 منتخبات عربية تشارك في كأس العالم، سأشجعهم جميعا لأنهم يمثلون العرب كافة، سأساندهم بقوة لكي يحققوا أفضل النتائج في مونديال العرب، خاصة أن بعض المنتخبات الأوروبية قد تعاني من الإرهاق وعدم التأقلم مع خصائص الطقس".

أما عن غياب الجزائر عن هذا العرس القاري الذي سيقام لأول مرة في بلد عربي :" بالتأكيد الجزائر الغائب الأكبر عن كأس العالم 2022 إلى جانب مصر وإيطاليا، هذه المنتخبات تستحق أن تكون في مونديال قطر، لكن هذا قانون الكرة، كنا نريد مشاهدة رياض محرز ومحمد صلاح في هذه البطولة، ولكن للأسف يجب التفكير في كأس العالم المقبلة".