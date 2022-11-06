سقوط طائرة ركّاب في تنزانيا (فيديو)

ذكرت اليوم الأحد هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، إن طائرة تابعة لشركة طيران (برسيشن إير) سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار في بوكوب الواقع على سواحل بحيرة فيكتوريا، كبرى بحيرات إفريقيا.

وأضافت الهيئة ذاتها أن 15 شخصا أُنقذوا حتى الآن لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.

وكشف التقرير، أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام وسقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب عاصفة وأمطار غزيرة. وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع

التواصل الاجتماعي، الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها.

و أوضحت هيئة الإذاعة التنزانية، بأن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة. ودعت الرئيسة التنزانية سامية حسن إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وكتبت على موقع تويتر:" تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن إير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا ".

للإشارة فإن "برسيشن إير" هي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا.