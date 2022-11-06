الجلفة: وفاة 3 أشخاص في حادث مرور

توفي ثلاثة أشخاص فيما أصيب خمسة آخرون بجروح، في حادث مرور، وقع ليلة السبت إلى الأحد، ببلدية البيرين (شمال الجلفة)، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول عبد الرحمان خاضر، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن" إسعافات الوحدة الثانوية لبلدية البيرين، قد تدخلت لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مركبتين إحداهما نفعية وأخرى سياحية على محور الطريق الوطني رقم 40 بالمنطقة المسماة "عين الحجل" وأسفر الحادث عن وفاة ضحيتين بمكان الحادث فيما لفظ ضحية ثالث أنفاسه الأخيرة بالمصالح الإستشفائية لبلدية البيرين، كما نجم عن هذا الحادث عن إصابة خمسة أشخاص آخرون تتراوح أعمارهم ما بين (21 و39 عاما) بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة، تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.