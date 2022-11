Madjer : "Attristé par l’absence de l’Algérie à cette coupe du monde"

L’ancien joueur et sélectionneur national Rabah Madjer a évoqué dans une interview à Al-Jazeera net, la Coupe du monde au Qatar, édition qui sera selon lui exceptionnelle compte tenu des magnifiques stades et des infrastructures sophistiquées fournies par Doha bien avant le lancement de la Coupe du monde.

Madjer a nommé le Brésil comme vainqueur potentiel en raison de la disponibilité de ses joueurs les plus en vue, ainsi que l’équipe de France et l’équipe allemande, qui reste une équipe forte en toutes occasions.

"Nous avons 4 équipes arabes participant à la Coupe du monde, je les encouragerai tous parce qu’ils représentent tous les Arabes, je les soutiendrai pour atteindre les meilleurs résultats, d’autant que certaines équipes européennes peuvent souffrir de fatigue et de manque d’adaptation aux conditions climatiques" a-t-il ajouté.

Quant à l’absence de l’Algérie a cette compétition continentale qui se tiendra pour la première fois dans un pays arabe : "l’Algérie est la plus grande absente de la Coupe du Monde 2022 aux côtés de l’Egypte et de l’Italie, ces équipes méritent d’être au Qatar, mais se sont les règles du jeu, nous voulions voir Riyad Mahrez et Mohamed Salah, mais malheureusement il faudra y penser à la prochaine coupe du monde ».