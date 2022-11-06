مؤسس "تويتر" يوجه رسالة

وجه جاك دورسي، مؤسس "تويتر"، رسالة لموظفي الشركة غداة طرد نصفهم على يد المالك الجديد، إيلون ماسك، قائلاً "الأشخاص في تويتر، القدماء والحاليون، أقوياء وصامدون".

وأضاف، دورسي الذي شارك في تأسيس الشبكة الاجتماعية في عام 2006 وغادرها قبل عام: "سيجدون دائماً طريقة للنهوض بغض النظر عن مدى صعوبة اللحظة".

وكان العديد من الموظفين ينتظرون رد فعل رئيسهم السابق صاحب الشخصية الكاريزمية في سيليكون فالي، بعد أن تولى إيلون ماسك إدارة المنصة قبل أسبوع.

وفصل الجمعة حوالى نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 في المجموعة.