فافر يثني على لاعب " الخضر" ويكشف عن نقائصه

تحدث مدرب نادي نيس الفرنسي لوسيان فافر عن الأداء الذي يقدمه الدولي الجزائري بلال براهيمي مع الفريق خاصة في المباريات الأخيرة التي يقدمها.

وقال فافر خلال ندوة صحفية:"براهيمي جلب الإيقاع والسرعة و مشاركته قيّمة جدا، ينتظره بعض العمل من ناحية الترويض الأولي للكرة للتوغل والانطلاق بسرعة بالكرة على العموم نحن نعلم ذلك من قبل ومشاركته في المواجهات الثلاث الأخيرة كانت مميزة".

من جهته أوضح اللاعب الذي كان حاضرا رفقة مدربه خلال الندوة الصحفية أن المستوى الجيد الذي يقدمه يعود إلى الثقة التي منحها إياه لوسيان فافر، بالإضافة إلى العمل الكثير الذي يقوم به من خلال التدرب أكثر من مرة حتى يكون جاهزا في حالة ما قرر الإعتماد عليه".

وختم براهيمي: " أتمنى أن تكون البداية فقط، لأنه لو توقفت هنا فقط فهذا يعني أني لم أستوعب شيء هناك المزيد من العمل وأتمنى تقديم المزيد".