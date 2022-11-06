أبرز ما قاله سعيود وزفزاف حول مركب ميلود هدفي

أشاد ممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالجهود التي تبذلها الجزائر تحسبا لاحتضان منافسة " الشان"، التي ستكون احتفالا حقيقيا بكرة القدم الإفريقية.

وبخصوص مدى جاهزية مركب ميلود هدفي قبل الموعد المرتقب، قال والي ولاية وهران سعيد سعيود:" سيتم حشد كل الوسائل لإنجاح هذا الحدث، كما كان الحال بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة التي شهدتها مدينة وهران".

من جهته أوضح رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفزاف:"هذه الزيارات هي عمليا آخر الزيارات لتفقد جميع الأماكن، وجميع البنى التحتية التي يجب أن تفي بدفتر شروط " الكاف" لتنظيم" الشان".