غليزان: حجز أكثر من 5 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة

قامت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية غليزان من حجز 05 قنطار و59 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح) تنعدم لشروط الحفظ والصحة والنظافة، حيث كانت موجهة للاستهلاك البشري، وذلك على إثر دوريات مراقبة لعناصرها، أين تم توقيف مركبة من نوع رونو ماستر، وأثناء إخضاعها للمراقبة الإدارية وتفتيشها، تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح) المقدر وزنها ب05 قناطير و59 كلغ كانت موجهة للاستهلاك إلى أصحاب محلات بيع اللحوم.

وبعد التدقيق مع صاحبها، تبين أنه لا يحوز على شهادة طبية تثبت صلاحيتها،ومنعدمة لأدنى شروط النظافة،ومنقولة في مركبة غير مستوفية لشروط النقل والتبريد.وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص،تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك و تمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين،ليتم إتلافها،ويقدم صاحبها أمام الجهات القضائية.