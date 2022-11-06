الإنجليزية .. "الضيف" الخفيف على العائلات الجزائرية

صاحب قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الابتدائي، ظهور إرادة مشتركة بين الأولياء والأبناء على تعلم لغة شكسبير، باعتبارها لغة التكنولوجيا والتواصل العالمي في كل المجالات. ومع انطلاق تطبيق هذا القرار، اختار بعض الأولياء تكوينا لأبنائهم في مدارس متخصصة في اللغات الأجنبية، فيما استنجد آخرون بوسائط التواصل الاجتماعي واليوتوب.

يجمع المتتبعون للشأن التربوي أن اللغة الإنجليزية استطاعت دخول بيوت الجزائريين من بابه الواسع، في ظل الانفتاح على العالم والترويج لهذه اللغة في الفضاء الأزرق.

فالأطفال اليوم يتعلمون مصطلحات من خلال مشاهدتهم للرسوم المتحركة الناطقة بالإنجليزية، وغالبية الألعاب وطرق التواصل عبر وسائط التواصل الاجتماعية والتطبيقات، هي باللغة الإنجليزية.

وإن كان القرار الجديد بتدريس اللغة الانجليزية في الطور الابتدائي قد لقي ترحيبا واسعا على كافة المستويات،غير أن نجاح هذه التجربة مرهون، حسب الخبراء، بتوفر كافة الظروف البيداغوجية.

ولعل هذا ما يفسر التخوف الذي نلمسه عند أولياء تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي من عدم قدرتهم على التحصيل الجيد، بسبب الضغط الكبير وكثافة البرنامج الدراسي، ما جعلهم يبحثون عن حلول أخرى لرفع مستوى أبنائهم في الإنجليزية.

ومن بين هذه الحلول، مرافقة فلذات أكبادهم في تعلم لغة شكسبير من خلال اقتناء كتب خاصة بتعلم اللغات، والاعتماد على فيديوهات على يوتيوب.

في هذا الإطار، يقول ولي التلميذ محمد بن عنتر، يدرس في السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة مالكي 2 في حيدرة بالجزائر العاصمة "حرصت منذ البداية على إدخال ابني معهد تعليم اللغات في بئر خادم بالعاصمة، لتلقينه الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة، كونها لغة العصر ومفتاح المستقبل". وعن التكاليف، كشف محدثنا أن أربع حصص في الشهر بين2500 و3000 دج.

ضيعت عديد الفرص وأبنائي يجب أن يتقنوا الإنجليزية

ولية التلميذ أنس شاوش، في السنة الثالثة ابتدائي بالمدرسة الابتدائية زواد نور الدين ببوزريعة بالجزائر، ضيعت هي الأخرى العديد من الفرص الجيدة بسبب ضعفها في اللغة الحية، لذلك كان هدفها الأول أن يتقن أبناؤها الإنجليزية، ليضمنوا وظيفة في المستقبل.

وقد حرصت أم أنس على مرافقة ابنها في تعلم هذه اللغة الجديدة له، من خلال تحميل تطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأستاذة يعرضون مساعدتهم لتلاميذ في مختلف الأطوار عبر تطبيق الزوم، ما ساهم في تحسن مستواه، مضيفة: "الانجليزية هي اللغة العالمية الأولى والتطور التكنولوجي".

وذكرت محدثتنا أن من بين صناع المحتوى الذين فاق متابعوهم 360 ألف على منصتي فايسبوك وأنستغرام، الشاب نسيم بلكحلة، هذا الأخير حقق من خلال فيديوهاته لتعلم الإنجليزية نجاحا كبيرا في الفضاء الأزرق.

نسيم بلكحلة، هو أستاذ في اللغة الإنجليزية استطاع من خلال صفحته "براكتيس مايكس بيرفيكت"، دخول بيوت الجزائريين، خاصة الراغبين في تعلم اللغة الانجليزية، وتجاوب معها الأولياء، كون طريقته في التلقين بسيطة وتعتمد على حاستي السمع والرؤية والألعاب.

"الأولياء يبحثون عن طرق لتعليم الإنجليزية لأبنائهم"

أقرت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بأهمية تطبيق قرار تدريس اللغة الإنجليزية لهذه السنة الدراسية، ووصفته بالهام والهادف، لكن يحتاج للوقت ودراسة وتحضير ميداني من المختصين البيداغوجيين والتربويين.

وحسب عضو مكتب الجمعية، فتيحة باشا، لاحظت الجمعية بعد تطبيق هذا القرار تجاوب من الأولياء من خلال مرافقتهم الدائمة لأبنائه، وهم يبحثون عن كل الوسائل اللازمة والطرق لتسهيل تعلم اللغة الحية على صفحات التواصل الاجتماعي، ويتساءلون عن عناوين مدارس أو روابط التعلم عن بعد لتدريس اللغة الإنجليزية قصد تسجيل أبنائهم.

وتتابع باشا لـ "الخبر" أن المجتمع الجزائري مجتمع متفتح على اللغات الأجنبية، وأولياء التلاميذ لا يتخوفون من تعلم أبنائهم لأي لغة، وإنما هم في انتظار تجسيد كل الإجراءات البيداغوجية والمادية لإنجاح مسعى إدخال الإنجليزية إلى المقرر الدراسي، خاصة في الطور الابتدائي الذي يعاني الأمرين من حيث كثافة البرنامج ومشكل التوقيت الذي أثر سلبا على المردود الدراسي لأبنائنا.

وعليه، تواصل باشا "نحن كجمعية وطنية لأولياء التلاميذ ننتظر من وزارة التربية الوطنية تنظيم ندوة إعلامية خاصة بالتقييم الأولي لهذه العملية الجديدة، وهل حقا تم التكفل بالجانب المادي، البيداغوجي، والبشري، علما أن الطور الابتدائي هو العمود الفقري للمنظومة التربوية، إذا نجحت القاعدة الأساسية، فكل الأطوار ستنجح، وهذا هو هدفنا وغايتنا في نضالنا من أجل حماية والدفاع عن حقوق أبنائنا التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم".

كما أثنت باشا على كفاءة الأساتذة وضرورة متابعتهم المستمرة، فضلا عن البرنامج الدراسي المخصص لهذه المادة، وتكوينهم من الناحيتين البيداغوجية والنفسية.

من جهته، يرى مصطفى بن قاسي، نائب رئيس المكتب الوطني لجمعية أولياء التلاميذ ورئيس المكتب الولائي للبليدة، أن الطفل لديه القدرة على تعلم أكثر من لغة وبإتقان في المراحل المبكرة من حياته، ومرافقته من والديه سيعزز ثقته في بنفسه ويساعده على التعلم.

وإدراج اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، حسب قاسي، أمر إيجابي، لكن يقتضي ذلك إدراج منظومة تعليم اللغات وبناءها بناء سليما في إطار إعادة هيكلة منظومة وتهيئة جميع الظروف المناسبة لخوض هذه التجربة الجديدة، من حيث تكوين المدرسين وتأهاليهم من قبل مختصين في اللغة، واعتماد منهجية بسيطة تسهل على التلميذ عملية الفهم واستخدام تراکيب لغوية، وتحسين قدراته في الكتابة والنطق السليم للغة، والأهم من ذلك إيلاء أهمية خاصة لمنظومة اللغات وفق نظرة استراتيجية محكمة، تعمل على تحفيز التلميذ للتحصيل العلمي وتحول دون نفوره من المدرسة.

"على الأولياء دعم تعلم التلميذ للغات عن طريق الترفيه"

ويعتبر مفتش التربية الوطنية في اللغة الإنجليزية، الأستاذ أحمد بوعافية، دور ولي التلميذ في الطور الابتدائي محوريا، بالرغم من كونه تكميلي لوظيفة الأستاذ داخل القسم من تثبيت للمعارف اللغوية وتطوير للكفاءات الإدراكية لدى التلميذ.

ويتجسد هذا الدور، يضيف الأستاذ بوعافية، في إمكانية لجوء الأولياء إلى موارد شتى مستمدة من واقع التلاميذ، والقيام بعديد الأنشطة باللغة الإنجليزية لتصبح جزءا من اللحظات الممتعة في حياته الأسرية، محذرا من إرهاق التلميذ بالمراجعات الجافة والميكانيكية وتقمص شخص الأستاذ داخل البيت لتفادي نفوره من المادة، ودعم تعليم التلميذ عن طريق الترفيه باستغلال حركاته وتعاملاته داخل البيت وصياغتها باللغة الإنجليزية بدءا من أوامر الجلوس، الأكل، الغسل، التحية، الألوان...إلخ.

وحث مفتش التربية على مرافقة التلميذ عند استخدامه للوسائل السمعية البصرية، باعتبارها أساسية في تحسين النطق السليم الذي يعد من أبجديات تعلم اللغة الإنجليزية، ناهيك عن تنزيل واستعمال تطبيقات من الانترنيت تعتني بإثراء الملكة اللغوية وكذا النطق السليم، مشيرا إلى أن السفارتين البريطانية والأمريكية تعرضان دروسا وألعابا تربوية لتحفيز هذه الفئة على التعلم عن طريق الترفيه، وهذا عبر مواقعها الرسمية.

كما أن استعمال الألعاب التربوية يساعد التلميذ على تشكيل جمل بسيطة من باب التحفيز والترغيب، ويكون الولي طرفا في اللعبة وينخرط فيها كليا حتى يخلق جوا من المنافسة والتحدي والخلق، على مستوى الكلام قبل الكتابة.

كما أن استعمال الموسيقى والأغاني البسيطة، وما أكثرها، وتشجيع التلميذ على حفظها وترديدها معه لتطوير الأذن "السمع" واللسان "النطق".

والأهم أيضا، حسب مفتش التربية، الاعتماد على القصص المبسطة والمصورة، من خلال ما يعرض على التلفاز أو مواقع الإنترنيت واليوتيوب، واستعمال الإشارات والتمثيل الصامت لتشجيع التلميذ على التخمين وترسيخ المعلومات والمفردات عن طريق الربط.

وحول نفس الموضوع، قال مفتش التربية، سي مرابط الحاج صحرواي، أن تعلم أي لغة هو تعلم بعد حضاري جديد، وحرص الأولياء على مرافقة أبنائهم في تعلم الانجليزية هدفه تأهيلهم مستقبلا لحياة كريمة، ولتخوفهم من أن لا يفلحوا في دراستها مثلما حدث للأجيال السابقة مع اللغتين العربية والفرنسية، حيث يدرس التلاميذ الفرنسية 10 سنوات والإنجليزية 7 سنوات ولا يتقنونها.. إذن هناك مشكلة في منظومة اللغة بأسرها".

ورغم أن فكرة تدريس الإنجليزية في الطور الابتدائي أكبر من الميدان الذي لم يستطع احتضان هذه المسألة، ينصح المفتش التربوي الأولياء بتعليم اللغة الإنجليزية لأبنائهم من أجل التواصل بها شفهيا وكتابيا وليس للحصول على أحسن العلامات في الامتحان.

وبالتجربة، يذكر المفتش، سي مرابط، أنه بعد حصوله على شهادة ماستير في القيادة التربوية "تخصص بناء المناهج"، شارك في ملتقى في دبي، وكان أول عائق واجهه هو تقديم ملخص عن الشهادة باللغة الإنجليزية، ولو كان يتقن هذه اللغة لكان بالإمكان أن يخطو خطوات كبيرة، على حد تعبيره.

ووفق مفتش التربية، وجب توفير الإمكانات البشرية، أي الأساتذة الذين يستطيعون التدريس في هذه المرحلة. "فكون الشخص حاصل على ليسانس في اللغة الإنجليزية لا يعني أن بإمكانه أن يدرس للمرحلة الابتدائية، والأحسن تكوين الأساتذة جيدا وإرسالهم لحضور دورات تكوينية في الخارج".

"المرافقة في تعلم الإنجليزية تربك التلاميذ"

ويحذّر أحمد تيسة، مستشار سابق في وزارة التربية ومختص في البيداغوجيا، من مرافقة الأولياء لأبنائهم في تعلم اللغة الإنجيليزية بالابتدائي، على اعتبار أنهم لا يمارسوها في حياتهم اليومية، وهو ما سيؤثر على النطق الصحيح لها، موضحا "المرافقة ستربك التلميذ الذي تلقى من معلمه نطقًا أو كتابة أخرى لكلمة باللغة الإنجليزية، فمن الأفضل للوالدين الابتعاد عن هذا الدعم، وترك الأمر للمدرسة المطالبة بتوفير شروط التعلم الجيد، خاصة من حيث الحجم الساعي لهذه اللغة، وهو حصة واحدة في اليوم.

كما أكد تيسة على صعوبة تعلم لغتين أجنبيتين في المرحلة الابتدائية، بل من الضروري أولاً تحكم التلاميذ في اللغة العربية كلغة تعليم قبل التعامل مع لغة أجنبية أخرى.