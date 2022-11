Santé: le secteur beneficie d'une enveloppe de 61 milliards da

Le Ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a révélé que son secteur, a bénéficié, dans le cadre de la loi de finances 2023, d’une enveloppe financière de plus de 61 milliards de da soit une augmentation estimée à 14% par rapport à l’année dernière, consacrée à la réalisation de nouveaux projets et a la réévaluation nt de projets en cours.

Le ministre de la Santé a expliqué devant la Commission des finances et du budget de l’APN dans le cadre de sa série de réunions pour examiner les budgets sectoriels inclus dans le projet de loi de finances de 2023, que le secteur "a bénéficié d’une enveloppe financière de plus 61 milliards da » selon une déclaration du Conseil, se félicitant de cette augmentation des fonds alloués à son secteur, estimés à plus de 76 milliards da, et a déclaré que « le total de ces fonds est passé de 540 milliards da à 616 milliards da en 2023".

Ce budget sera consacré à assurer l’impact financier de l’intégration des bénéficiaires du système d’aide à l’insertion professionnelle et sociale pour les titulaires de diplômes ainsi que les dépenses résultant de la création de dix nouvelles wilayas , en plus du processus de liquidation de la dette des institutions de santé publique à la pharmacie centrale et à l’Institut Pasteur d’Alger ".