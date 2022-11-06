ميلان يحدد موعدا جديد مع وكيل أعمال بن ناصر

كشف اليوم الأحد، تقرير إيطالي أن مسؤولو نادي آسي ميلان حددوا موعدا جديدا مع وكيل أعمال إسماعيل بن ناصر لمناقشة مستقبله مع الفريق الذي يربطه عقد مع "الدينامو" إلى غاية 2024.

وأكد موقع " كالتشيو ميركاتو"، أن نادي " الروسونيري" إتفق مع موسى سيسوكو الذي يشرف على إدارة أعمال اللاعب، من أجل مناقشة العقد الجديد.

وحسب المصدر ذاته، فإن الموعد سيكون خلال جلسة مباشرة عند فترة التوقف الدولي بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم.

يذكر أن تجديد عقد بن ناصر يعتبر أولوية قصوى للملاك الجدد للفريق، خاصة وأن مطالب اللاعب واضحة منذ مدة وهي رفع الشق المالي إلى أربعة ملايين يورو.