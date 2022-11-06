عدلي يتجه لخوض تجربة جديدة

أوضحت اليوم الأحد، تقارير إيطالية مختلفة أن نادي آسي ميلان الإيطالي سيعقد إجتماعا مع وكيل اللاعب الجزائري ياسين عدلي خلال فترة التوقف الدولي التي تسبق إنطلاق نهائيات كأس العالم بقطر.

موقع" كالتشيو ميركاتو" أكد أن اللقاء سيكون مخصصا لمناقشة مصير اللاعب الذي لم يلعب كثيرا منذ انضمامه من بوردو الصائفة الماضية.

موقع" ميلان ريبورتس"، أكد أن موهبة عدلي المرشح للانضمام إلى المنتخب الجزائري لا نقاش فيها لكنه يحتاج للعمل أكثر عند كون عند حسن ظن مدربه ستيفان بيولي.

المصدر ذاته، أفاد بأنه من المنتظر أن يتم إعارة اللاعب خلال فترة الميركاتو الشتوي ليكتسب خبرة و وقت لعب أطول،حيث يتجه سامبدوريا لضم اللاعب لتعزيز صفوفه.