العاصمة: توقيف شخصين وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "الفرقة الجنائية للمقاطعة الأولى وسط للشرطة القضائية تمكنت من معالجة قضية الحيازة من أجل البيع والمتاجرة في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، الضرب والجرح العمدي والسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة بيضاء".

وتمكن عناصر الفرقة --يضيف البيان-- من "توقيف شخصين مسبوقين قضائيا (23 و 30 سنة) ينحدران من ولاية الجزائر"، بالإضافة إلى "حجز 177 قرصا مؤثرا عقليا وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع".