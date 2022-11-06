هذا إنطباع الأمين العام لـ" الكاف" عن ملعب عنابة

واصلت اليوم الأحد، لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقيادة الأمين العام فييرون موسيينغا أومبو زيارتها التفقدية، حيث كان اللقاء اليوم بملعب التاسع عشر ماي أين استقبل والي الولاية جمال بريمي ممثلي " الكاف" ورئيس الاتحاد الجزائري للعبة.

وقال في تصريحات صحفية:" أولا أوّد أن أشكر والي عنابة الذي استقبلنا رفقة أخي وصديقي جهيد زفيزف، جزيل الشكر للسطات الجزائرية التي وافقت على احتضان " الشان" في هذا البلد الرائع".

وأردف:" شكر خاص للرئيس تبون كذلك، حقيقة عندما ترى الملعب تجده منشأة رائعة،صحيح هناك بعض الأشغال التي لم تنتهي لكن الوالي منحني ضمانات بأنها ستنتهي مع نهاية نوفمبر". وختم:" سأعتمد على الوالي في ذلك أعرف أنه شخص يعمل بتفاني وأعتقد أننا سنتمتع بكرة جميلة هنا".