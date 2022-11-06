بيان هام من "أناد"

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية "أناد" عن استئناف عمليات التمويل بالنسبة للمشاريع التي حظيت بالموافقة البنكية و التي قام أصحابها بتسديد تكاليف الكراء قبل تاريخ هذا البيان.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أنه "تزامنا مع هذا القرار، ستُباشر مصالح الوكالة المُتابعات القضائية ضد الموردين الضالعين في عمليات فساد، والمُتحايلين على حاملي المشاريع، وكذا المقاولين المتواطئين في إختلاس المال العام من خلال مشاريع وهمية".

كما سيتم التحقق من صحة شهادات تثبيت المؤهلات المهنية، -يضيف البيان- بغرض المتابعة القضائية لكل من ثبت لجوئهم لتزويرها.

وتعكف المديرية العامة حاليا على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بمرافقة وتمويل المشاريع من أجل استكمال مسار استحداثها ورفع نسب نجاحها، إذ تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى الارتقاء بالنظام البيئي لتحسين ريادة الأعمال، على حسب بيان "أناد".