البرلمان يستأنف أشغاله لمناقشة هذا القانون

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، ابتداء من يوم غد الاثنين، أشغاله بجلسة عامة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية التكميلي 2022 والتصويت عليه، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن الأشغال ستتواصل بعد يوم غد الثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، تليها جلسة عامة يوم الأربعاء تخصص لتقديم مشروع القانون الذي يتمم الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأضاف البيان أن الجدول الزمني لأشغال هذا الأسبوع يختتم بجلسة عامة تعقد يوم الخميس وستكون مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.