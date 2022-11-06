فرقة الجرائم السيبرانية توقف شخص بتهمة ممارسة السحر والشعوذة

تمكن، عناصر فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية من تحديد صاحب صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يقوم بالترويج لممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وبعد تتبع لكل المعلومات وتحريات الفرقة إستطاع الأعوان تحديد هوية المشتبه به 58 سنة يقطن بدائرة راس العيون غرب ولاية باتنة، وقد تم العثور بمسكن الموقوف على مجموعة من الأدوات كان يستخدمها في السحر والشعوذة من بينها مجموعة كتب خاصة بالسحر، طلاسم وأحراز، وصور لأشخاص من مختلف الأعمار و من كلا الجنسين، كما تم العثور على مجموعة من العقاقير والملابس التي كان يستعملها في عمليات الشعوذة ،وأغراض خاصة تعود لضحايا هذا العمل الإجرامي.