حجز كميات من الحليب الموجه للمضاربة بسيدي بلعباس

أعلنت المجموعة الإقليمية لدرك الوطني لسيدي بلعباس عصر الأحد عن تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي زهانة من حجز 168 لتر من الحليب المدعم من قبل الدولة إضافة إلى 38 لتر من اللبن من خلال عملية مكنت أيضا من توقيف ثلاثة أشخاص قبل تقديهم إلى الجهات القضائية.

وتأتي العملية حسب بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وحماية المستهلك و منع المضاربة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لغرض خلق الندرة وارتفاع في الأسعار ومخالفة سلامة المواد الغذائية.

وكانت معلومات وردت إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببن باديس قد أفادت بوجود شخص يفضل عدم بيع مادة الحليب المدعم من قبل الدولة للمواطنين مفضلا نقلها إلى ولاية مجاورة ما عجل بوضع خطة أمنية أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم وحجز كميات الحليب المنقولة.