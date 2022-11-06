ضبط أكبر شحنة مخدرات في العالم بهذا البلد

ذكرت وسائل إعلام متفرقة، إن قوات الأمن في إسبانيا استطاعت أن تقوم بأكبر عملية ضبط قضائي للمخدرات في تاريخها، بضبطها أكبر شحنة مخدرات في العالم.

وتمكنت القوات الشرطية في البلد الأوروبي، بعد عملية تقصي استخباري كبير، في أن تضبط شحنة هائلة تقدر بـــ32 طنًا من مادة الماريجوانا المخدرة، والتي كانت في حالة تعبئة بانتظار توزيعها.

وذكرت الوسائل الإعلامية في إسبانيا، إن الكمية المضبوطة تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 64 مليون يورو أو حوال 63.74 مليون دولار أمريكي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فهذه أكبر كمية من المخدرات يتم ضبطها في كل إسبانيا أو على مستوى العالم، في ضربة واحدة خلال الآونة الأخيرة على الأقل.

وقامت قوات الأمن مدعومة بتعزيزات بالدخول إلى أوكار تجار المخدرات، التي كانت تتوزع في عدد من المناطق ، في أماكن نائية، في مزارع معزولة وبجوارها معامل لإنتاج وتعبئة المخدر.

وتم القبض على تجار المخدرات في توليدو وسيوداد ريال وبلنسيا وأستورياس الشهر الماضي، ولم يتم إعلان تفاصيل العملية إلاّ مؤخرًا

وأطلقت قوات الأمن، على العملية اسم "الحدائق"، لكنها وبرغم الضبطية الهائلة لم تقبض إلا على عدد محدود، كانوا 9 رجال و11 امرأة، من مختلف الأعمار والمراتب التنظيمية بين شركاء تجار المخدرات.

وذكرت قوات الأمن إنهم صادروا أكبر كمية من الماريجوانا بما يعادل 1.1 مليون نبتة، لاستخلاص هذه الأطنان.