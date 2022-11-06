أونياما يتمنى استقبال الرئيس تبون ببلاده

أكد وزير خارجية نيجيريا، جوفري أونياما، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على جودة العلاقات التي تربط الجزائر ببلاده على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرح أونياما قائلا: "تشرفت باستقبال الرئيس عبد المجيد تبون، حيث أبلغته تحيات الرئيس محمدو بوهاري، كما قدمت له عرضا عن اللقاءات التي أجريتها مع أخي رمطان لعمامرة (وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج)، والتي أبرزنا خلالها مستوى العلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع الجزائر ونيجيريا".

وأضاف في ذات السياق أن البلدين تربطهما "علاقات جيدة" في المجال السياسي ويعملان حاليا على تطوير تعاونهما في المجال الاقتصادي من خلال تأسيس مجلس الأعمال الجزائري-النيجيري بهدف "تشجيع الشراكة وإقامة مشاريع كبرى، على غرار أنبوب الغاز والطريق العابر للصحراء والألياف البصرية".

وأعرب الوزير بنفس المناسبة عن "تمنياته باستقبال الرئيس تبون بالعاصمة النيجيرية في إطار أشغال اللجنة المشتركة بين البلدين".