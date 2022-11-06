قضية انفجار الغاز ببوفاريك..تأجيل محاكمة إطارات "اوبيجيي"

أجلت اليوم، محكمة بوفاريك، محاكمة المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير الموارد البشرية ورئيس المقاطعة، إلى الخميس القادم، في قضية حادث انفجار الغاز بحي كرية وشرية بقلب المدينة، والتي خلفت وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة، وإصابة نحو 7 أشخاص بجروح وحروق، مع خسائر مادية .

وتأجيل القضية إلى الخميس القادم ، سيسمح بمحاكمة جماعية لإطارات عن ديوان "أوبيجيي"، والمودعين الحبس المؤقت الأسبوع الماضي، من إطارات وعاملين بالديوان ومؤسسة سونلغاز، في ملف مدمج لاتهامهم بالإهمال المفضي إلى الوفاة، والذي تم فتح تحقيق فيه تبعا لأوامر من النيابة العامة ، لتحديد المسؤولية من وراء الحادث .