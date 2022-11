Le tribunal de Boufarik a ajourné le procès du directeur de wilaya de l’office de promotion et de gestion immobilière de Boufarik, du directeur des ressources humaines et du président de la circonscription à jeudi prochain, dans l’affaire de l’explosion de gaz à la cité « Keria ou Cheria », au centre-ville de la ville. Cette explosion, rappelons-le, a fait un bilan de 3 morts de la même famille et environ 7 blessés, en plus de dégâts matériels.