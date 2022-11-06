مولودية الجزائر يعمق جراح الشبيبة

حقق مولودية الجزائر، فوزا مهما على حساب ضيفه شبيبة القبائل، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب الدار البيضاء لحساب الجولة العاشرة بدوري المحترفين.

وفوز المولودية جاء بهدف وسط ميدانه الطيب حمودي، الذي وقع على هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

وارتقى المولودية إلى المرتبة السادسة في جدول ترتيب، برصيد 14 نقطة، بينما لا يزال شبيبة القبائل يقبع في المرتبة الخامسة عشر برصيد 5 نقاط فقط.

يذكر أن الكناري يمر بإحدى أسوأ انطلاقاته في دوري الأضواء، حيث اكتفى بتحقيق انتصار وحيد، وتجرع مرارة الخسارة في 5 مناسبات مع تسجيله لتعادلين.